Учитывая растущий интерес населения к велоспорту, а также его влияние на здоровье человека и защиту окружающей среды, Бакинское транспортное агентство предпринимает шаги по созданию подходящей инфраструктуры.

Как передает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, об этом сегодня сообщил представитель БТА Маис Агаев во время велопробега "Меньше машин, больше жизни", проведенного по инициативе Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

"Этот вопрос включен в трехлетний план действий Агентства, который предусматривает прокладку велосипедных дорожек в Баку с учетом существующих транспортных условий. Также будет создан 18-километровый вело-маршрут вокруг озера Бёюк Шор", сказал Агаев.