В городе Гянджа произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, микроавтобус "Газель" сбил пожилого мужчину, который перебегал дорогу, чтобы сесть в другой микроавтобус.

Инцидент зафиксирован на проспекте Гейдара Алиева.

Пострадавший был экстренно доставлен в городскую больницу, однако, спасти его жизнь не удалось. Личность погибшего устанавливается.

По факту ведется расследование.