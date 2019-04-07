Трагедия в Азербайджане, погиб пожилой мужчина
7 апреля 2019 21:59 517
В городе Гянджа произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, микроавтобус "Газель" сбил пожилого мужчину, который перебегал дорогу, чтобы сесть в другой микроавтобус.
Инцидент зафиксирован на проспекте Гейдара Алиева.
Пострадавший был экстренно доставлен в городскую больницу, однако, спасти его жизнь не удалось. Личность погибшего устанавливается.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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