В честь рождения 10-миллионного жителя Азербайджана 7 апреля в Приморском национальном парке был организован концерт.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, концерт завершился салютом.

Бакинцы и гости города с удовольствием посмотрели концертную программу с участием деятелей искусств, исполнивших зажигательные песни, и грандиозный салют.

В течение дня в честь рождения 10-миллионного жителя страны в ряде районов Баку прошли акции по посадке деревьев и концертные программы.

Напомним, что 6 апреля 2019 года в семье бывших жителей Агдеринского района, зарегистрированных ныне в селе Баш Гюнейпейе Агдамского района вынужденных переселенцев Оджаговой Нигяр Черкез гызы и Гасанова Рауфа Юнис оглу, родился 10-миллионный житель Азербайджана.