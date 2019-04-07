Сильный пожар в жилом доме в Баку
7 апреля 2019 23:49 514
В жилом доме в Сабунчинском районе Баку произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, пожар начался в спальне квартиры и перебросился на потолок, в результате чего расплавился потолок из пластиковых панелей, сообщили в МЧС Азербайджана. Комната полностью сгорела.
Оставшаяся часть дома была защищена от огня. Пожар потушен подразделениями противопожарной охраны.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
7 апреля 22:21 559
Еще одно землетрясение в Азербайджане
7 апреля 21:59 708
Трагедия в Азербайджане, погиб пожилой мужчина
7 апреля 19:24 1 921
В Баку появятся велосипедные дорожки
7 апреля 17:50 1 792
Сильный взрыв в Сумгайыте, есть пострадавшие
7 апреля 16:29 8 883
Подруга Элины Гаджиевой ответила на вопросы журналистов - новые подробности
7 апреля 23:49
Сильный пожар в жилом доме в Баку
7 апреля 23:22
В Москве объявили "желтый" уровень опасности
7 апреля 23:03
Нурмагомедов отметил годовщину чемпионства в UFC
7 апреля 22:32
Перестрелка на семейном празднике в США, ранены дети
7 апреля 22:21
Еще одно землетрясение в Азербайджане
7 апреля 22:13
Азербайджан увеличил грузоперевозки через порт Батуми
7 апреля 21:59
Трагедия в Азербайджане, погиб пожилой мужчина
7 апреля 21:21
Появился спойлер о смерти героя "Игры престолов"
7 апреля 21:08
Порошенко назначил Зеленскому дебаты
7 апреля 21:01
İnsan orqanizmində maqnezium çatışmazlığının ƏLAMƏTLƏRİ
7 апреля 20:52
Одна из крупных стран полностью осталась без света
7 апреля 20:33
Азербайджанская дзюдоистка выиграла Гран-При в Турции
7 апреля 20:26
Nəsiminin ölümünə kədərlənən hökmdar kim olub? - TARİXİ FAKT
7 апреля 20:19
В Турции произошло землетрясение
-
7 Апр. 16:29 8 884
-
7 Апр. 19:04 7 611
-
7 Апр. 15:30 5 972
-
7 Апр. 16:22 5 057
-
7 Апр. 11:13 4 323