В жилом доме в Сабунчинском районе Баку произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, пожар начался в спальне квартиры и перебросился на потолок, в результате чего расплавился потолок из пластиковых панелей, сообщили в МЧС Азербайджана. Комната полностью сгорела.

Оставшаяся часть дома была защищена от огня. Пожар потушен подразделениями противопожарной охраны.