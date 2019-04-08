В Сиязанском районе Азербайджана, на трассе Баку-Губа, произошло ДТП с участием легкового автомобиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, автомобиль "Mercedes Benz" с государственным номером 90 GN 474, двигавшийся в направлении Баку, потерял управление, сошел с трассы и погрузился в озеро.

В результате аварии пострадали двое мужчин и женщина.

Благодаря помощи людей, заметивших происшествие, "Mercedes" удалось вытянуть из воды.

Автомобиль пришел в негодное состояние.