Страшная авария в Азербайджане: Mercedes вылетел с трассы в озеро - ФОТО
8 апреля 2019 07:07 520
В Сиязанском районе Азербайджана, на трассе Баку-Губа, произошло ДТП с участием легкового автомобиля.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, автомобиль "Mercedes Benz" с государственным номером 90 GN 474, двигавшийся в направлении Баку, потерял управление, сошел с трассы и погрузился в озеро.
В результате аварии пострадали двое мужчин и женщина.
Благодаря помощи людей, заметивших происшествие, "Mercedes" удалось вытянуть из воды.
Автомобиль пришел в негодное состояние.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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