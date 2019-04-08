В Азербайджане автомобиль сбил пешехода
8 апреля 2019 07:32 189
В Гяндже произошло ДТП с участием автомобиля и пешехода, нарушившим ПДД.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, происшествие зафиксировано на проспекте Шаха Исмаила Хатаи.
Автомобиль "ВАЗ-2107" сбил пешехода, который попытался перебежать дорогу в неположенном месте. По словам очевидцев, водитель не сбежал, а немедленно отвез пострадавшего в ближайшую больницу.
Личности водителя и пострадавшего уточняются. По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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