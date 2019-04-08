Полностью обновленный в 2012 году Бакинский фуникулер ничуть не отстает от зарубежных образцов, напротив, даже превосходит их. Об этом, как передает Day.Az, сообщил Trend начальник Управления фуникулером Тофиг Исмайлов.

Начальник Управления отметил, что с 2012 года этот вид транспорта работает без перерывов и в настоящее время фуникулер является единственным транспортным средством, непосредственно соединяющим Приморский национальный парк с Аллеей шехидов.

По словам начальника Управления, при обнаружении каких-либо неполадок в центр управляемого компьютерной системой фуникулера сразу же отправляется информация.

"До настоящего времени никаких неполадок не было. Наши специалисты проводят профилактические работы по понедельникам, вся система проверяется. Вагоны на фуникулере привязаны к одному канату и движутся по одной линии. На них нет двигателя, либо иных устройств", - добавил Исмайлов.

Начальник Управления сказал, что основными пассажирами фуникулера являются посещающие столицу туристы.

"Фуникулер отправляется в путь каждые 10 минут, цена проезда составляет один манат. Вместе с жителями столицы, большей частью этим видом транспорта пользуются туристы. Вагоны стоят в отсутствие пассажиров, но достаточно одного человека, чтобы поезд отправился в путь", - сказал Исмайлов.

Отметим, что бакинский фуникулер закрывался на ремонт несколько раз. В конце 80-х годов он был закрыт из-за аварийного состояния, а в 2001 году введен в эксплуатацию. Бакинский фуникулер был дважды капитально отремонтирован в 2001 и 2007 годах. После ремонта в 2007 году шум при движении поездов был сведен до минимума. В апреле 2011 года фуникулер вновь закрылся на ремонт и был введен в строй после капитального ремонта и реконструкции 23 мая 2012 года.

Вагоны фуникулера изготовлены по специальному заказу в Германии, компьютерная система и оборудование доставлено из других стран. Каждый вагон оснащен 28 сиденьями, кроме того, пассажиры могут занять 12 стоячих мест.

Бакинский фуникулер курсирует между двумя станциями - памятником "Бахрам Гюру" и "Аллеей шехидов". Расстояние между станциями составляет 455 метров. Имеющиеся два вагона движутся со скоростью 2,5 метров в секунду и добираются от одной станции до другой за четыре минуты. Фуникулер работает каждый день кроме понедельника с 10:00 до 22:00.