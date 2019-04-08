Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана опровергла информацию о том, что сели в поселке Сабир Шамахинского района разрушили мост.

Как передает Day.Az со ссылкой на сообщение Госагентства, за последние дни на этой территории такого инцидента не зарегистрировано и никаких разрушений не было.

В Госагентстве отметили, что ограничения с движением транспорта по мосту связано с ремонтными работами, проводимыми на данном участке для расширения дороги.