Сели в Азербайджане разрушили мост? - ОТВЕЧАЕТ ГОСАГЕНСТВО
8 апреля 2019 11:27 69
Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана опровергла информацию о том, что сели в поселке Сабир Шамахинского района разрушили мост.
Как передает Day.Az со ссылкой на сообщение Госагентства, за последние дни на этой территории такого инцидента не зарегистрировано и никаких разрушений не было.
В Госагентстве отметили, что ограничения с движением транспорта по мосту связано с ремонтными работами, проводимыми на данном участке для расширения дороги.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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