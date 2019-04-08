В Сумгайыте открыли автобусный маршрут для вынужденных переселенцев
В Сумгайыте открыт новый автобусный маршрут для вынужденных переселенцев. С понедельника в их распоряжении шесть новых автобусов, курсирующих по новому маршруту №533. Об этом, как передает Day.Az, сообщает сообщает Trend со ссылкой на пресс-секретаря Госслужбы автотранспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Нуриду Аллахъярову.
В соответствии с распоряжением главы государства "Об улучшении условий жизни беженцев и вынужденных переселенцев", с целью обеспечения транспортной коммуникации для вынужденных переселенцев от места их временного проживания до города Хырдалан и Бакинского международного автовокзала Госслужба автотранспорта при министерстве транспорта распорядилась о создании нового маршрута 533 - "Станция Сумгайыт - Комплекс Бакинского международного автовокзала".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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