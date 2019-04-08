В Азербайджане нашли древние артефакты
В Геранбое в некрополе, относящемся к периоду поздней бронзы - раннего железного века, обнаружены образцы материальной культуры, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
На территории Геранбойского района ведет исследования экспедиция, возглавляемая ведущим научным сотрудником Института археологии и этнографии НАНА, доктором философии по истории, доцентом Музаффаром Гусейновым.
Исследования проводятся в некрополе в ущелье Гарасу на территории села Сефикюрд Геранбойского района. Во время работ были обнаружены богатые образцы материальной культуры.
В ходе раскопок в некрополе были обнаружены один большой кувшин, три кувшина среднего размера, металлические предметы, многочисленные образцы украшений и т.д. К бытовым предметам, изготовленным из бронзы и железа, можно отнести ножи и иглу, а к украшениям, изготовленным из бронзы и различных минералов - браслеты, бусы и другие предметы.
Экспедиция, обнаружив также на территории Геранбойского района новые курганы, включила их в список памятников на территории района.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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