Вчера СМИ сообщали о том, что известный азербайджанский ведущий гаджи Нуран Гусейнов навестил в больнице 10-миллионного жителя Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, Гусейнов поделился в Instagram снимком с девочкой и поздравил наш народ с рождением 10-миллионного жителя.

Но сегодня главный акушер-гинеколог министерства здравоохранения, главный врач Республиканского перинатального центра Севиндж Мамедова опровергла данную новость, сообщив, что гаджи Нуран не посещал Республиканский перинатальный центр и не фотографировался ни с одним новорожденным.

После этого заявления опубликованное гаджи Нураном фото вызвало сомнение у пользователей соцсети. Многие усомнились в том, что ведущий вообще находится в Баку, так как 5 дней назад он сообщал о том, что готовится к операции на ноге в клинике в Дюссельдорфе (Германия).

Н. Гасымова