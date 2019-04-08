С середины этого года в Азербайджане начнется применение новой модели усыновления.

Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в ходе обсуждения проделанной функционирующей в министерстве рабочей группой по усовершенствованию управления в сфере усыновления работы. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство.

Министр сообщил, что разрабатываемая, согласно указу Президента Ильхама Алиева от 10 декабря 2018 года, новая модель управления в сфере усыновления строится на принципах приоритета интересов приемного ребенка, достойных условий жизни и физико-морального развития в приемной семье, поддержания жесткого контроля над соблюдением этих норм.

Бабаев отметил, что при разработке усовершенствованной модели, применение которой должно начаться в середине этого года, также учитывается прогрессивная международная практика. Министр отметил, что люди, желающие в соответствии с законодательством усыновить детей, лишенных родителькой опеки, будут избавлены от бюрократической волокиты, преград и ограничений. По словам министра, в соответствии с указом главы государства, идет подготовка по созданию подсистемы в централизованной электронной системе министерства под названием "Дети, лишенные родительской опеки, и усыновление".

В связи с созданием новой модели управления в сфере усыновления подготовлены рекомендации и разработан проект изменений в Семейный кодекс и Гражданский процессуальный кодекс Азербайджана.