Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось заседание по уголовному делу экс-председателя правления Межбанка Джахангира Гаджиева, его родственника Исмаила Идаятзаде, экс-депутата Дуньямина Халилова, Джамала Гасанова, Сархана Расулова, Натига Иманова, Самира Гаджиева, Тебриза Абдулгамидова, Махира Гафарова, Садыха Муртузаева, Тарлана Магеррамова, Фахраддина Гейбатова, Рамина Ахмедова, Фариза Мурадова, Салахаддина Гадирова, Эрхана Джавада, Арифа Рамазанова, Наваи Ширинова, Светланы Асадуллаевой, Арифа Мадатова, Адиля Микаилова, Рамиса Керимова, обвиняемых в присвоении денежных средств, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На процессе, прошедшем под председательством судьи Фаига Ганиева, свидетельские показания дал Эльшан Мамедзаде.

Мамедзаде сказал, что в настоящее время работает директором департамента безналичных расчетов Международного банка.

"В банке, в некоторых случаях, кредиты выделялись по поручению. В то время я был членом комитета кредиторов. Было дано поручение предоставить кредит принадлежащим Дуньямину Халилову компаниям - ООО Səbail Mebel и другим. Однако кредиты предоставлялись на основе договора, каких-либо противозаконных действий не осуществлялось. Но были исключения, когда при выдаче кредитов наблюдались определенные нарушения. Я не выступал против этого. Потому что это было поручением руководства. Основные указания давал Акиф Алиев. Он сказал, что это поручение руководства, но я не знаю, кого он конкретно подразумевал под руководством", - отметил Мамедзаде.

Стало известно, что свидетель работал на различных должностях в банке без наличия высшего образования.

Также в качестве свидетеля дал показания Акиф Алиев. Алиев сказал, что с 1990 года по 2017 год работал в Банке на различных должностях, с 2001 по 2011 года работал председателем комитета кредиторов, с 2011 по 2015 год - генеральным директором Банка, а затем председателем комитета по проблемным кредитам, в настоящее время - безработный.

По его словам, во время его работы в комитете кредиторов самый высокий лимит составлял 2,4 миллиона манатов.

"Кредиты выдавались по распоряжению правления банка. Банк финансировал различные проекты, большинство проектов контролировал Дуньямин муаллим. За получением кредитов он обращался к нам. Джахангир муаллим сказал, что у Дуньямина Халилова есть проект, который необходимо профинансировать. Мы же выполняли данное поручение", - сказал Алиев.

Отметим, что согласно официальной информации, в ходе следствия возникли обоснованные подозрения в том, что в 2001-2015 годах по указанию Джахангира Гаджиева, являвшегося председателем правления Международного банка, с отдельными юридическими лицами в различных странах были заключены договоры о купле-продаже простых векселей на сумму 3,4 миллиарда долларов и 987 миллионов евро (по тогдашнему курсу 3,8 миллиарда манатов), и проводились незаконные вексельные операции.

Также в ходе следствия возникли обоснованные подозрения в том, что знакомый Гаджиева Дуньямин Халилов, еще 20 человек, а также другие лица нанесли ущерб Межбанку, присвоив 4,7 миллиарда манатов, и в том, что в 2011-2014 годах Гаджиев уклонился от выплаты налогов в бюджет в размере 1 752 тысячи манатов по ООО "Азторг", которым фактически руководил совместно с Халиловым.

Напомним, что решением Бакинского суда по тяжким преступлениям Гаджиев ранее был приговорен к 15 годам, Дуньямин Халилов - к 13 годам, а Исмаил Идаятзаде - к семи годам лишения свободы.

Решением Бакинского апелляционного суда срок отбывания наказания Халилова был снижен с 13 до 12 лет девяти месяцев. Верховный суд снизил срок наказания Идаятзаде до пяти лет.