Сотрудники Управления полиции на водном транспорте Главного управления полиции МВД Азербайджана нашли утерянный арабской туристкой рюкзак и вернули его за короткое время владелице.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Управление полиции на водном транспорте, седьмого апреля в управление поступил звонок от гражданки ОАЭ Аишы Хуссейн Али Бакир Альзаруни, прибывшей в Азербайджан в качестве туриста, передает Day.Az.

В своем обращении туристка отметила, что во время морской прогулки на катере "Шафаг" на территории Приморского национального парка она потеряла свой рюкзак. Аиша Хуссейн сообщила, что в нем находились документы, деньги и другие личные принадлежности. Об этом было доложено начальнику управления, и в кратчайший срок оперативная группа направилась на место происшествия. Благодаря усилиям сотрудников управления рюкзак был найден и возвращен владелице.