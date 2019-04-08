75 предпринимателей вывезли свои товары из ТЦ "Диглас"
8 апреля 2019 20:59 298
Предприниматели с шестого апреля начали вывозить свои товары из торгового центра "Диглас" в Низаминском районе Баку, в котором произошел пожар.
Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство экономики, с участием сотрудников министерства экономики, МВД, МЧС, Генпрокуратуры и Государственного таможенного комитета, а также предпринимателей был составлен акт, на основании которого предпринимателям передаются уцелевшие при пожаре товары. Товары, пришедщие в результате пожара в непригодное состояние, отправляются на специально выделенный склад в Сураханском районе, передает Day.Az.
Предприниматели обеспечиваются транспортом для перевозки товаров.
Уже 75 предпринимателей вывезли свои товары из торгового центра.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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