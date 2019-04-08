По случаю достижения численности населения Азербайджана 10 миллионов человек, по инициативе молодежи страны в видных и символических местах в Баку были организованы массовые акции, флешмобы, сообщает в понедельник Trend.

Самая крупная такая акция прошла в Баку при поддержке министерства молодежи и спорта, а также министерства культуры с участием около тысячи человек.

Молодые люди сложили из себя цифру 10.000.000 на Площади флага, являющейся символом независимости страны.