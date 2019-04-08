В Баку прошел необычный флешмоб - ФОТО
8 апреля 2019 21:53 227
По случаю достижения численности населения Азербайджана 10 миллионов человек, по инициативе молодежи страны в видных и символических местах в Баку были организованы массовые акции, флешмобы, сообщает в понедельник Trend.
Самая крупная такая акция прошла в Баку при поддержке министерства молодежи и спорта, а также министерства культуры с участием около тысячи человек.
Молодые люди сложили из себя цифру 10.000.000 на Площади флага, являющейся символом независимости страны.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!