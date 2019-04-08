Население Азербайджана активно играет в лотереи - по крайней мере, такой вывод можно сделать из финансового отчета государственного ОАО "Азерлотерея" при министерстве экономики страны.

Как сообщает Day.Az, по данным отчета, активы ОАО за год выросли более чем на четверть, превысив 12 миллионов манатов.

Всего за прошлы год было продано лотерейных билетов на 40,5 миллиона манатов - это в полтора раза больше, чем в 2017 году. В итоге госкомпания сумела стать в два с половиной раза прибыльнее - чистая прибыль "Азерлотереи" в прошлом году составила 3,2 миллиона манатов.

Азер Гасымлы