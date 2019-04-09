С целью обеспечения бесперебойной работы общественного транспорта, обслуживающего зрителей 2019 Гран При Азербайджана Формулы 1 и жителей города, составлен специальный План управления общественным транспортом. В соответствии с данным планом, весь уик-энд, то есть 26-27-28 апреля, станции метро 28 мая, Сахиль и Ичеришехер будут работать с 06:00 утра до 02:00 часов ночи, тогда как другие станции метро будут работать сверх графика только для выхода. Вокруг трека будут курсировать автобусы под номерами 65, 5 и 53, которые будут работать в 20-часом режиме только два дня - 27 и 28 апреля.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказала заведующая отделом маркетинга и коммуникаций Операционной компании "Бакинское городское кольцо" Нигяр Арпадараи.

Говорилось, что зрителям, которые хотят попасть на трек, воспользовавшись автобусом номер 65, необходимо будет сойти на остановке вблизи Центрального универмага на проспекте Азербайджана и проследовать к соответствующей трибуне пешком. Накануне соревнований маршрут автобуса номер 65 будет проходить по ул. А. Джавада - проспект Азербайджана - площадь Физули - ул. З.Ахмедбекова - Тбилисский проспект - ул. 20 Января - ул. А. Магеррамова - ул. Мир-Джалала. Автобус будет работать с 5-минутным интервалом.

Пассажирам автобуса номер 5 рекомендуется сойти на остановке, которая располагается на пересечении улиц Рашида Бейбутова и Низами, а затем проследовать к соответствующей трибуне пешком. Маршрут автобуса № 5: станция метро Н.Нариманова - станция метро 28 мая (ул. С. Аскеровой) - станция метро 28 мая (ул. Д. Джаббарлы) - ул. 28 мая (парк С. Вургуна) - ул. Низами - ул. Р.Бехбудова (Театр песни им.Рашида Бейбудова). Автобус будет работать с 3-минутным интервалом.

Зрители, желающие воспользоваться автобусом номер 53, должны будут сойти на остановке у Дворца ручных игр, и проследовать к соответствующей трибуне пешком. Маршрут автобуса № 53: поселок Баилово (20-й участок) - Дворец водных видов спорта - Площадь Национального Флага - Дворец ручных игр (до 17.00). Автобус будет работать с 6-минутным интервалом.

Нигяр Арпадараи отметила, что в течение недели соревнований жители города смогут беспрепятственно передвигаться вокруг зоны трека, воспользовавшись наземными и подземными переходами. Временные наземные переходы будут установлены на пересечении проспекта Азербайджана и улицы Истиглалийат, а также на следующих перекрестках - улиц Хагани и Рашида Бейбутова, улицы Хагани и проспекта Азадлыг, проспекта Нефтчиляр и улицы Рашида Бейбутова.

"Территория Национального приморского парка (Бакинский бульвар - от Бакинского морского вокзала до круга Азнефть), где на время гонки расположится развлекательная зона Формулы 1 будет закрыта для лиц, не имеющих билеты, с 08:00 среды, 24 апреля. Ограничения будут сняты в понедельник 29 апреля", - добавила Н.Арпадараи.