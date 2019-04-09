В связи с проведением 2019 Гран-При Азербайджана Формулы-1 движение транспортных средств на центральных улицах столицы, по которым проходит гоночный трек Baku City Circuit, и прилегающие к нему улицы, будет ограничено.

Как сообщили ONA в Baku City Circuit, с целью обеспечения безопасности зрителей и лиц, проживающих вблизи трека, а также для урегулирования дорожного движения на центральных улицах Баку, Операционной компанией Baku City Circuit подготовлен план по организации дорожного движения в период гоночного уик-энда, передает Day.Az.

Согласно плану, движение транспортных средств на улицах, входящих в и прилегающих к трассе Baku City Circuit, будет полностью запрещено с 01:00 понедельника, 22 апреля, до 06:00 вторника, 30 апреля.

Однако жители Баку смогут беспрепятственно передвигаться вокруг зоны трека, воспользовавшись наземными и подземными переходами. Временные наземные переходы будут установлены на пересечении проспекта Азербайджана и улицы Истиглалийат, а также на следующих перекрестках - улиц Хагани и Рашида Бейбутова, улицы Хагани и проспекта Азадлыг, проспекта Нефтчиляр и улицы Рашида Бейбутова.

Территория Национального Приморского парка (Бакинский бульвар - от Бакинского морского вокзала до круга Азнефть), где на время гонки расположится развлекательная зона Формулы-1, будет закрыта для лиц, не имеющих билеты, с 08:00 среды, 24 апреля. Ограничения будут сняты в понедельник, 29 апреля.

Начиная с 12:00 четверга, 25 апреля, доступ в развлекательную зону на вышеуказанной территории бульвара получат только владельцы 4-дневных билетов на Гран-При Азербайджана Формулы-1. А 26-27-28 апреля с 10.00 развлекательная зона будет открыта для всех обладателей билетов (соответственно тому дню, на который у них есть билет).

При этом, доступ к торговому центру Park Bulvar будет открыт для всех жителей и гостей столицы на протяжении всего периода проведения мероприятия.

Следует отметить, что запрещенная для передвижения транспортных средств территория разделена на 3 зоны. Зона под номером 1 охватывает старый город Ичеришехер, а зона 2 включает территорию площади Азадлыг и прилегающие улицы. Под номером 3 указана улица 50-летия ООН.

Владельцам автомобилей, проживающих или имеющих бизнес в этих зонах, нужно обратиться за специальным пропуском (вышеуказанным стикером) в нижеуказанные структуры в период с 11 апреля по 28 апреля включительно. Стикер должен быть размещен на лобовом стекле автомобиля.

Транспортные средства получат доступ в 1-ую и 2-ую зоны исключительно в ночное время суток - с 00:00 до 06:00. Движение в 3-й зоне будет разрешено в течение всего дня, но только владельцы пропусков смогут свободно въезжать в нее. Въезд в 1-ю зону будет организован со стороны круга Азнефть, во 2-ю зону - со стороны перекрестка улиц Рашида Бейбутова и Хагани, а в 3-ю зону - со стороны улицы Лермонтова (парк водопадов).

В связи с проведением концертной программы гоночного уик-энда в концертном комплексе Crystal Hall, автодорога от круга Азнефть до Площади Государственного Флага будет закрыта для транспортных средств 27 и 28 апреля с 17.00 до 04.00.

Доступ во все зоны будет открыт только для транспортных средств со специальным стикером на лобовом стекле, а для всех остальных автомобилей закрыт.

Контроль за транспортным движением в указанных местах будет осуществляться сотрудниками Государственной дорожной полиции.