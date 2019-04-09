Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews
9 апреля 2019 11:17 126
9 апреля вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.
В новом номере газеты читайте: Израиль проявляет интерес к импорту из Азербайджана; товарооборот с Китаем превышает 1,3 миллиарда долларов; Moody's сохраняет стабильный прогноз по банковскому сектору страны; Команда по художественной гимнастике завоевывает золото в Варшаве т.д.
AzerNews является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).
С онлайн-газетой вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az
8 апреля 23:19 1 492
Вот на что азербайджанцы тратят десятки миллионов в год - ЦИФРЫ
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