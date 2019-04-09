9 апреля вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.



В новом номере газеты читайте: Израиль проявляет интерес к импорту из Азербайджана; товарооборот с Китаем превышает 1,3 миллиарда долларов; Moody's сохраняет стабильный прогноз по банковскому сектору страны; Команда по художественной гимнастике завоевывает золото в Варшаве т.д.

AzerNews является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).



С онлайн-газетой вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az