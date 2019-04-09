Страшное ДТП в Азербайджане, автомобиль сбил четырех человек
9 апреля 2019 11:51 119
В Геранбойском районе произошло тяжелое ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, среди пострадавших две женщины и два ребенка. Все они были доставлены в больницу.
Сообщается, что они являются жителями села Гызылгаджилы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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