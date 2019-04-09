В Баку накануне прошел кулинарный конкурс среди деловых женщин. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend во вторник в Ассоциации развития женского предпринимательства Азербайджана.

По информации источника, мероприятие было организовано при содействии немецкой компании MKN (Maschinenfabrik Kurt Neubauer), которая является известным производителем кухонного оборудования, и Ассоциации развития женского предпринимательства в Азербайджане.

"Соревнования прошли в рамках кулинарного проекта, цель которого заключалась в раскрытии разнообразия национальной кухни, а также демонстрации кулинарных навыков деловых женщин", - сказали в Ассоциации.

Мероприятие состоялось в Бакинском государственном профессиональном училище туризма и социальных услуг №5.