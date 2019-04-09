10 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром в некоторых местах туман, будет дуть юго-западный ветер.

Как сообщили ONA в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-9, днем 13-17 градусов тепла, в Баку ночью 8-10, днем 15-17 градусов тепла, передает Day.Az.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 55-60 процентов.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, ночью и утром в некоторых местах туман, будет дуть восточный ветер. В некоторых западных районах возможны дожди.

Температура воздуха ночью составит 7-12, днем -19-24 градусов тепла. В горах ночью 2-7, днем 9-14 градусов тепла.