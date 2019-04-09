Сегодня в промежутке между 23:00-06.00 часов на пересечении улиц Самеда Вургуна и Физули в Баку будут идти работы по нанесению дорожной разметки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщает Государственное агентство автомобильных дорог.

В связи с этим в указанное время на перекрестке будет полностью остановлено движение транспортных средств.