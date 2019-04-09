Внимание! Проезд по этим улицам в Баку будет закрыт
9 апреля 2019 14:13 298
Сегодня в промежутке между 23:00-06.00 часов на пересечении улиц Самеда Вургуна и Физули в Баку будут идти работы по нанесению дорожной разметки.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщает Государственное агентство автомобильных дорог.
В связи с этим в указанное время на перекрестке будет полностью остановлено движение транспортных средств.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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