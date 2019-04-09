Подготовка к гонкам Формулы-1 2019 года в Баку продолжается ускоренными темпами.

Об этом, как передает Day.Az, во вторник сказал Trend руководитель по строительству гоночного объекта "Бакинского городского кольца" (Baku City Circuit) Томас Бутчер.

Бутчер отметил, что подготовка продолжается на высоком уровне.

"Можно сказать, что все трибуны готовы. Осталось установить одну трибуну - трибуну "Азнефть". Сооружение этой трибуны начнется 15 апреля", - добавил Бутчер.

По его словам, местная команда готова работать 24 часа.

"Благодаря им работа идет очень хорошо. Лишь погодные условия в Баку мы не в состоянии контролировать. Надеемся, что погода будет хорошей", - добавил Бутчер.