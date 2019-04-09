За последнее время в Баку, в основном на территории Ясамальского района, появились люди, которые представляются сотрудниками ПО "Азеригаз" и обманывают людей.

Об этом, как передает Day.Az, говорится в сообщении "Азеригаз".

Сообщается, что эти люди предлагают жителям замену пломбы, аккумулятора счетчика или же говорят о том, что срок действия их смарт-карт истек. Таким образом, они требуют деньги за свои "услуги".

Для того, чтобы показаться убедительными, они составляют акт.

"Азеригаз" доводит до сведения потребителей, что во время проведения профилактического осмотра или обслуживания счетчика, граждане должны требовать у сотрудников служебное удостоверение.