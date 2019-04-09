При участии сотрудников министерства экологии и природных ресурсов, районных исполнительных властей Азербайджана и представителей общественности на территории республики прошла массовая акция по посадке деревьев по случаю рождения 10-миллионного жителя страны. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на министерство.

Во время акции, которая была проведена 6-7 апреля этого года, в административных районах столицы всего посажено 3050 различных пород деревьев, в регионах страны - 21 770 деревьев, соответствующих условиям местности.

Отметим, что посаженные деревья были выращены в древесных питомниках министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Акция по посадке деревьев продолжается.