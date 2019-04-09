В Азербайджане посадили десятки тысяч деревьев в честь 10-миллионного жителя
9 апреля 2019 18:18 217
При участии сотрудников министерства экологии и природных ресурсов, районных исполнительных властей Азербайджана и представителей общественности на территории республики прошла массовая акция по посадке деревьев по случаю рождения 10-миллионного жителя страны. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на министерство.
Во время акции, которая была проведена 6-7 апреля этого года, в административных районах столицы всего посажено 3050 различных пород деревьев, в регионах страны - 21 770 деревьев, соответствующих условиям местности.
Отметим, что посаженные деревья были выращены в древесных питомниках министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.
Акция по посадке деревьев продолжается.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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