Житель Баку устроил необычную и интересную акцию у себя в магазине.

Как передает Day.Az со ссылкой на соцсети, Гашам Нифталиев, владеющий магазином в Сабунчинском районе, раздает подарки ученикам, которые показывают ему пятерки в дневнике.

Нифталиев сказал, что целью является повышение мотивации у детей.

"Когда ко мне приходит ученик, получивший пятерку, а рядом с ним еще один ребенок, я даю подарки им обоим, чтобы у второго тоже появился интерес к учебе и энтузиазм. Именно так и произошло недавно. Ребенок на следующий же день пришел с пятеркой в дневнике.

Дети, которые весь день играли на улице, теперь идут домой, делают уроки и стараются получить хорошие оценки.

Думаю, что в конце квартала я сделаю дорогие подарки ребятам, поступившим в университет, отличникам, а также тем, чье имя висит на доске почета. Я стараюсь делать все, чтобы у детей поднялся интерес к учебе", - рассказал владелец магазина.

Али Ибрагимов