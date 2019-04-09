В Азербайджане сезон половодья начинается в начале апреля и длится до середины июня. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.

Согласно сообщению, причиной половодья становится таяние снежных масс, скопившихся за зиму в горах, а также обильные осадки, сопутствующие весеннему сезону.

Отметим, что в последнее время участились наводнения и селевые потоки во многих странах, к примеру, в соседней Грузии и в южной части Ирана такое происходит нередко.

В связи с ожидаемыми паводками, Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов провел в горах азербайджанской части Большого и Малого Кавказа, а также у подножия этих гор работы по измерению количества выпавшего здесь снега.

Цель работ - определить объем водных запасов в снежном покрове в декабре-марте 2018-2019 годов в зонах гор Большого и Малого Кавказа и у подножия гор, подготовить прогноз паводков и водности рек на предстоящие месяцы.

В отдельные дни зимнего сезона в высокогорных районах температура воздуха была близка к климатической норме, что привело к таянию снегов и уменьшению снежного покрова.

В этом году уровень водности в бассейне реки Ганых Большого Кавказа, в бассейнах рек северо-восточного склона Малого Кавказа и Нахчыванской Автономной Республики, по сравнению с прошлым годом (51-62,3 миллиметра) больше на 26-40 процентов, а на территории Ширвана и северо-восточного склона бассейнов рек Большого Кавказа - близок к прошлогодним показателям (40-80 миллиметров).

Согласно проведенным исследованиям, уровень выпавшего снега выше многолетней нормы и прошлогоднего показателя.

По прогнозу на весенне-летний период половодья, запасы снега в этом году будут близки к многолетней норме, а осадки в весенние месяцы превыcят ее. При ливневых дождях в период половодья в отдельные дни в некоторых горных реках Большого и Малого Кавказа возможны кратковременные наводнения и сели.