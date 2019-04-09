В Азербайджане спасли из-под завалов двух человек
9 апреля 2019 19:53 227
В Уджарском районе Азербайджана спасли двух человек, оставшихся под завалами.
Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на МЧС, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в результате обвала, произошедшего во время ремонтных работ на подземных линиях водоснабжения, два человека остались под грязевой массой.
На место происшествия были привлечены спасатели Государственной службы противопожарной охраны.
В результате принятых мер людей удалось спасти.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
20:37 184