В Баку трагически погиб еще один школьник.

Как передает Day.az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент произошел 21 февраля в средней школе №123.

Согласно информации, ученик 11 класса Латифов Илькин Мехман оглу, игравший в полдень в футбол на школьном стадионе, упал и через некоторое время сказал одноклассникам, что плохо себя чувствует. Друзья донесли его до медпункта школы.

Одноклассники объяснили медсестре и преподавателям, что Илькин упал, когда бросал мяч и вдруг его состояние ухудшилось. Школьная медсестра подтвердила критическое состояние учащегося и вызвала скорую помощь.

Прибывшая бригада скорой помощи отвезла пострадавшего в городскую больницу №3. Илькин пролежал там 20 дней и скончался накануне праздника Новруз.

Позже школа сообщила журналистам, что согласно экспертизе, у парня была тяжелая черепно-мозговая травма и внутреннее кровотечение. Сотрудники школы оказали финансовую помощь семье учащегося. После смерти, было установлено, что инцидент произошел по неосторожности одноклассников во время игры. Двое учеников были взяты под стражу в качестве подозреваемых. Администрация школы выразила соболезнования семье Илькина.

Правоохранительные органы ведут расследование.