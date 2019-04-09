Сотрудники Агентства пищевой безопасности Азербайджана провели мониторинг в селе Гарибляр Массалинского района на основе жалобы, поступившей в связи с производством сыра в антисанитарных условиях, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе мониторинга данные сведения подтвердились.

Так, было установлено, что в расположенном в указанном селе цехе по производству сыра не соблюдались требования производственной санитарии и личной гигиены. На производственном участке были обнаружены 500 килограммов сыра, полуфабрикаты. На складе были также обнаружены растительные масла, использумые в целях искусственного повышения жирности сыра.

Были взяты образцы продуктов и направлены в соответствующую лабораторию Института пищевой безопасности. Деятельность предприятия была временно ограничена.

По факту в рамках законодательства будут приняты соответствующие меры.