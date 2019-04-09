Материальная помощь в размере 778 тысяч манатов переведена на банковские счета 89 предпринимателей, понесших ущерб в результате пожара в торговом центре "Диглас" в Баку, сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики, передает Day.Az.

Четвертого апреля начался прием документов в связи с оказанием материальной помощи предпрнимателям, пострадавшим в результате пожара.

До сегодняшнего дня приняты заявления на получение помощи от 291 предпринимателя. Рабочая группа приняла решение о выплате 161 предпринимателю материальной помощи в размере 1146 манатов.

Отметим, что выплаты осуществляются посредством банков Kapital Bank и TuranBank. Средства предоставляются предпринимателям в безналичной форме, и банки не взимают плату за услуги касательно материальной помощи.

Данный процесс продолжается.

Напомним, что 26 марта в торговом центре "Диглас" произошел сильный пожар.

Во время пожара сгорели четыре этажа, площадь каждого из которых составляет 2500 квадратных метров, мансарда площадью 1200 квадратных метров и трехэтажный подвал с хозяйственными товарами, одеждой и другой продукцией. В общей сложности пожар охватил территорию, площадью 16 500 квадратных метров.

28 марта под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось совещание, посвященное пожару, произошедшему в торговом центре "Диглас".

Во время совещания глава государства подчеркнул, что будет создана комиссия для полного расследования пожара и подготовки предложений, и наряду с этим предпринимателям оперативно будет оказана материальная помощь.

В течение нескольких дней были проведены встречи с более чем 400 предпринимателей, индивидуально с каждым были обсуждены их проблемы и собрана исчерпывающая информация по каждому случаю.

Предпринимателям предоставили торговые площади в других торговых центрах, где они в течение пяти месяцев не будут платить арендную плату. Также эти предприниматели смогут воспользоваться льготными кредитами Фонда развития предпринимательства по ставке ниже текущей.