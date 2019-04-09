В целях повышения качества работы состав отдела Бакинской городской прокуратуры по защите государственного обвинения будет сформирован заново, сообщает Генеральная прокуратура, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Соответствующие указания дал генеральный прокурор Закир Гаралов во время оперативного совещания, проведенного в целях обеспечения безотлагательного выполнения обязанностей, вытекающих из указа Президента Ильхама Алиева "Об углублении реформ в судебно-правовой системе".

Во время оперативного совещания генпрокур дал указания по организации конкурсной комиссии для формирования нового состава отдела Бакинской городской прокуратуры по защите государственного обвинения в целях повышения качества работы, а также по назначению на должность всех прокуроров, осуществляющих защиту государственного обвинения, на конкурсной основе.