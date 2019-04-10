"Есть запись с камер видеонаблюдения".

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Buta.media, сказала мама погибшей Элины Гаджиевой, Севиль Гаджиева.

"На кадрах видно, что моя девочка сидит за партой, за другими партами сидят ее одноклассники. Она открывает тетрадь и что-то записывает., обнимает свой портфель и несколько минут сидит в таком положении. Затем звенит звонок на перемену. Элина оставляет портфель на парте и выходит из класса. Доходит до середины узкого коридора, стоит перед окном, наклоняется поправить колготки, смотрит в сторону класса, поднимается на край окна и прыгает вниз", - рассказала мама.

Также С. Гаджиева отметила, что как-то раз девочка выпила много лекарств, чтобы свести счеты с жизнью.

Напомним, что 4 апреля Элина Гаджива, учащаяся 8-го класса школы №162 в Сабаильском районе Баку, в результате падения с третьего этажа получила травмы различной степени тяжести. Пострадавшая была доставлена в 1 Клиническую городскую больницу. 6 апреля она скончалась.

По данному факту Бакинской городской прокуратурой возбуждено уголовное дело по ст.125 (доведение до самоубийства).