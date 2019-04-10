"Не приходите ко мне на могилу, очень уж вы меня любили. После смерти ваша любовь мне не нужна. Я вам была не нужна, не приходите..."

Как передает Day.Az со ссылкой на Buta.media, эти слова написала в предсмертной записке Элина Гаджиева в углу своей тетради, сообщила двоюродная сестра Элины Гадживой, Диана Гаджиева, в интервью журналистам.

Диана рассказала подробности жизни Элины за несколько дней до смерти:

"За два месяца до смерти, Элина познакомилась с мальчиком по имени Джахад из 59-й школы. Однажды этот мальчик позвал Элину, когда она была рядом со мной. Я проследила за ними. Заметила, что у него в руке был какой-то пакетик, он открыл его, показал содержимое и предложил ей. В ответ она толкнула его и побежала в мою сторону, сказала, что давай уйдем отсюда, он предложил мне марихуану.

Также Джахад говорил, что пьет "трамал". Они разбежались после этого разговора, однако ближе к смерти, Элина сказала, что помирилась с ним.

Перед тем как сброситься, Элина позвонила мне и сказала, что есть важный разговор, но я не смогла к ней прийти, потому что была заперта дома - мама закрыла дверь и ушла.

На следующий моя мама сказала мне, что Элина упала из окна школы. Я поняла, что она выбросилась сама. Она часто мне говорила, что хочет покончить с собой, что никто ее не любит, что все над нею издеваются".

Напомним, что 4 апреля Элина Гаджива, учащаяся 8-го класса школы №162 в Сабаильском районе Баку, в результате падения с третьего этажа получила травмы различной степени тяжести. Пострадавшая была доставлена в 1 Клиническую городскую больницу. 6 апреля она скончалась.

По данному факту Бакинской городской прокуратурой возбуждено уголовное дело по ст.125 (доведение до самоубийства).