Опубликованы кадры самоубийства Элины Гаджиевой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Fan.Az, на кадрах видно, как звенит звонок на перемену, после Элина выходит из класса. Она проходит до середины длинного узкого коридора, останавливается перед окном, наклоняется, чтобы поправить колготки, смотрит в сторону класса, после чего поднимается на край окна и бросается вниз.

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