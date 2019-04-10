В социальных сетях распространено еще одно видео, касательно трагически погибшей Элины Гаджиевой.

Об этом сообщает Day.Az.

Сообщается, что видео было снято после того, как Элина выбросилась с окна.

Как видно из видео, после трагического случая Элину начали долго допрашивать вместо того, чтобы вызвать скорую помощь. Также открыто видно, что сотрудники задавали свои вопросы с определенной целью и снимали это на видео.

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