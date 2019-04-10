Вот как допрашивали Элину, вместо того, чтобы помочь - ШОКИРУЮЩЕЕ ВИДЕО
10 апреля 2019 10:56 56
В социальных сетях распространено еще одно видео, касательно трагически погибшей Элины Гаджиевой.
Об этом сообщает Day.Az.
Сообщается, что видео было снято после того, как Элина выбросилась с окна.
Как видно из видео, после трагического случая Элину начали долго допрашивать вместо того, чтобы вызвать скорую помощь. Также открыто видно, что сотрудники задавали свои вопросы с определенной целью и снимали это на видео.
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