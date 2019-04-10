На проспекте Бабека просела дорога
10 апреля 2019 11:33 438
На проспекте Бабека в Баку просела дорога.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на xəzərxəbər, просевшая дорога создала трудности для владельцев транспортных средств.
В Госагентстве автомобильных дорог сообщили, что на территории будет произведен осмотр и проблема будет решена.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
12:40 1 593
Страшный пожар в жилом доме в Баку - ОБНОВЛЕНО
-
9 Апр. 12:44 9 644
-
9 Апр. 13:07 7 758
-
9 Апр. 20:05 7 336
-
9 Апр. 13:36 6 455
-
9 Апр. 16:00 6 304