На проспекте Бабека в Баку просела дорога.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на xəzərxəbər, просевшая дорога создала трудности для владельцев транспортных средств.

В Госагентстве автомобильных дорог сообщили, что на территории будет произведен осмотр и проблема будет решена.