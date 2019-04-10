В Азербайджане попытались продать сотни килограмм конины
В городе Хачмаз предотвращена попытка продажи 330 килограммов конины. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.
Агентство пищевой безопасности и Отдельный батальон полиции по обеспечению карантинных мер Главного управления общественной безопасности МВД провели рейды в городе.
Во время проверки автомобиля марки "Opel", управляемого жителем города Б. Ганбаевым, в багажнике были обнаружены и изъяты перевозимые в антисанитарных условиях 330 килограммов разделанной конины. Соответствующие образцы были переданы в лаборатории Агентства для проведения экспертизы.
Проводится разбирательство.
Агентство пищевой безопасности продолжает совместные с органами полиции мероприятия по обеспечению пищевой безопасности, пресечению продажи непригодных для употребления в пищу продуктов, наносящих серьезный вред человеческому здоровью.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
СРОЧНО: В Баку горит жилой дом - ОБНОВЛЕНО
-
9 Апр. 12:44 9 644
-
9 Апр. 13:07 7 758
-
9 Апр. 20:05 7 336
-
9 Апр. 13:36 6 455
-
9 Апр. 16:00 6 304