СРОЧНО: В Баку горит жилой дом - ОБНОВЛЕНО
12:18
Во время пожара, возникшего в общежитии вынужденных переселенцев на проспекте Бабаека, с 5 этажа горящего здания бросился 45-летний мужчина.
Об этом, как передает Day.Az, сообщили ONA в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Согласно информации, состояние мужчины тяжелое. Он доставлен в нейрохирургическую больницу.
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11:57
На место пожара в общежитии прибыли две бригады скорой медицинской помощи.
Об этом, как передает Day.Az, сообщили ONA в пресс-службе Минздрава.
Отметим, что информация о пострадавших еще не поступала.
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11:42
В Баку в здании общежития, где проживают вынужденные переселенцы, произошел пожар.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, горит здание общежития на проспекте Бабека.
На место происшествия прибыли пожарные МЧС.
В настоящее время проводится работа по тушению пожара.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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