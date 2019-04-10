12:18

Во время пожара, возникшего в общежитии вынужденных переселенцев на проспекте Бабаека, с 5 этажа горящего здания бросился 45-летний мужчина.

Об этом, как передает Day.Az, сообщили ONA в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Согласно информации, состояние мужчины тяжелое. Он доставлен в нейрохирургическую больницу.

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11:57

На место пожара в общежитии прибыли две бригады скорой медицинской помощи.

Об этом, как передает Day.Az, сообщили ONA в пресс-службе Минздрава.

Отметим, что информация о пострадавших еще не поступала.

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11:42

В Баку в здании общежития, где проживают вынужденные переселенцы, произошел пожар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, горит здание общежития на проспекте Бабека.

На место происшествия прибыли пожарные МЧС.

В настоящее время проводится работа по тушению пожара.