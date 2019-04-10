"Одной из мер, принимаемых Министерством экологии и природных ресурсов (МЭПР) для улучшения экологической ситуации, является уменьшение выбросов в атмосферу. С этой целью на общественных объектах были проведены мониторинги, приняты комплексные меры по установке очистительных установок. Очистительные оборудования уже установлены в более 90% домов торжеств".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, об этом заявил замдиректора Национального департамента мониторинга окружающей среды МЭПР Анар Тагиев.

Он отметил, что в МЭПР поступали жалобы о том, что из некоторых домов торжеств и ресторанов все еще идет дым и неприятный запах, в связи с чем были проведены повторные мониторинги: "В ходе мониторингов было установлено, что из-за несвоевременной очистки фильтров 31 объект все еще превышает норму выбросов в атмосферу. Это "Real", "Golden Ring", "Sonalar Sonası", "Milord", "Həyat", "Cənnət", "Flaminqo", "Qızıl Buta", "Madonna", "Afrodita", "Oazis", "Qızıl Tac", "Gold Palace", "Niel", "İdeal", "Şəhanə" и другие. Их руководству поручено своевременно менять загрязненные фильтры. Расследование и мониторинг продолжаются".

Представитель МЭПР добавил, что сменой очистных сооружений проблема не решается, необходимо проводить техническое обслуживание сооружений, вовремя менять фильтры, выполнять поручения: "Министерство всегда будет принимать необходимые и жесткие меры в этой сфере".