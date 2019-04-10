С горящего здания в Баку выпрыгнул мужчина
10 апреля 2019 12:17 87
Во время пожара, возникшего в общежитии вынужденных переселенцев на проспекте Бабаека, с 5 этажа горящего здания бросился 45-летний мужчина.
Об этом, как передает Day.Az, сообщили ONA в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Согласно информации, состояние мужчины тяжелое. Он доставлен в нейрохирургическую больницу.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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