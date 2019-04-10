Во время пожара, возникшего в общежитии вынужденных переселенцев на проспекте Бабаека, с 5 этажа горящего здания бросился 45-летний мужчина.

Об этом, как передает Day.Az, сообщили ONA в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Согласно информации, состояние мужчины тяжелое. Он доставлен в нейрохирургическую больницу.