Крупный пожар в общежитии в Баку потушен
Пожар, произошедший в общежитии вынужденных переселенцев на проспекте Бабека в Хатаинском районе Баку, потушен. Об этом, как передает Day.Az, сообщили в среду Trend в МЧС.
Как сообщили в министерстве, специалисты МЧС спасли двух человек, находящихся в беспомощном состоянии в здании общежития, один человек выбросился с пятого этажа здания.
Отметим, что сегодня в общежитии вынужденных переселенцев на проспекте Бабека в Баку произошел пожар.
На место были привлечены пожарные бригады.
На место происшествия были отправлены две бригады скорой помощи, нескольким лицам оказана медицинская помощь, сообщил в среду Trend глава пресс-службы минздрава Парвиз Абубекиров.
"Во время пожара 45-летний мужчина, испугавшись огня, выбросился с пятого этажа. Его состояние оценивается как тяжелое, он госпитализирован в третью городскую клиническую больницу".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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