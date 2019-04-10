Во время пожара, произошедшего сегодня в общежитии вынужденных переселенцев на проспекте Бабека в Хатаинском районе Баку, медицинская помощь была оказана семи жильцам общежития. Как передает Day.Az, об этом сообщили в среду Trend в минздраве Азербайджана.

В министерстве сообщили, что находящиеся на месте две бригады скорой помощи оказали пострадавшим первую медицинскую помощь: "Трое из них мужчины, трое - женщины, и один ребенок".

Отметим, что сегодня в общежитии вынужденных переселенцев на проспекте Бабека в Баку произошел пожар.

На место были привлечены пожарные бригады.

На место происшествия были отправлены две бригады скорой помощи, нескольким лицам оказана медицинская помощь.

"Во время пожара 45-летний мужчина, испугавшись огня, выбросился с пятого этажа. Его состояние оценивается как тяжелое, он госпитализирован в третью городскую клиническую больницу".

Пожар был потушен.