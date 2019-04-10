Во время крупного пожара в жилом доме в Баку пострадали люди
Во время пожара, произошедшего сегодня в общежитии вынужденных переселенцев на проспекте Бабека в Хатаинском районе Баку, медицинская помощь была оказана семи жильцам общежития. Как передает Day.Az, об этом сообщили в среду Trend в минздраве Азербайджана.
В министерстве сообщили, что находящиеся на месте две бригады скорой помощи оказали пострадавшим первую медицинскую помощь: "Трое из них мужчины, трое - женщины, и один ребенок".
Отметим, что сегодня в общежитии вынужденных переселенцев на проспекте Бабека в Баку произошел пожар.
На место были привлечены пожарные бригады.
На место происшествия были отправлены две бригады скорой помощи, нескольким лицам оказана медицинская помощь.
"Во время пожара 45-летний мужчина, испугавшись огня, выбросился с пятого этажа. Его состояние оценивается как тяжелое, он госпитализирован в третью городскую клиническую больницу".
Пожар был потушен.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
К сведению школьников!
В Баку станет еще теплее
К сведению школьников!
В Баку станет еще теплее
-
9 Апр. 20:05 7 362
-
9 Апр. 16:00 6 634
-
9 Апр. 17:14 5 618
-
9 Апр. 14:34 5 302
-
9 Апр. 21:30 5 121