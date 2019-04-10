В Баку станет еще теплее
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.
Местами туман, умеренный юго-западный ветер вечером сменится северо-западным ветром.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 9-11, днем - 15-18, в Баку ночью - 9-11, днем - 16-18 градусов тепла.
Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80 процентов, днем - 55-60 процентов.
В вечеру в ряде горных и предгорных районов ожидаются осадки. Ночью и утром местами туман, западный ветер усилится.
Ночью - 6-11, днем - 18-23, в горах ночью - 2-6, днем - 6-10 градусов тепла.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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