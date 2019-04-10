В Азербайджане прием заявлений в вузы и колледжи на базе полного среднего образования (11 лет) продолжится до 15 апреля. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

До 15 апреля электронные заявления могут подтвердить выпускники как этого года, так и прежних лет.

В экзамене могут участвовать только абитуриенты, подтвердившие электронные заявления.

Отметим, что первый тур приемного экзамена для выпускников прежних лет и лиц, завершивших учебу на базе полного среднего образования в вузах за пределами страны, пройдет 28 апреля.

Напомним, что по информации на 12.30 десятого апреля, свои заявления подтвердили 72 155 абитуриентов.

Со всей информацией о группах специальностей, летнем и весеннем приемном экзаменах, численности абитуриентов, зарегистрированных для поступления в колледжи, можно ознакомиться на сайте ГЭЦ в режиме реального времени