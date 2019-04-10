В текущем году в Азербайджане введут в эксплуатацию еще 50 школ модульного типа.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство образования, проблема находящихся в аварийном состоянии школ в ряде отдаленных селах будет решена установкой школьных зданий модульного типа. Уже готов соответствующий проект. Об этом передает Day.Az.

Отметим, что практика использования модульных школ стала впервые применяться в Азербайджане, в рамках инициативы Президента Азербайджана Ильхама Алиева по замене аварийных школьных зданий в отдаленных селах с небольшим количеством учеников. В частности, в 2017 году в 40 районах Азербайджана были установлены 106 модульных зданий на шесть тысяч учащихся, а в 2018 году в 43 районах 137 модульных школ на 8120 учащихся.

Школы модульного типа, помимо незначительных затрат, обладают многими другими преимуществами: их сборка осуществляется в кратчайшие сроки, такие конструкции можно устанавливать в рельефе с любой сложностью, они легко перевозятся, и дают возможность регулировать количество классов в зависимости от числа учеников.