МЧС о пожаре в общежитии в Баку
10 апреля 2019 14:56 316
На третьем этаже находящегося на балансе минздрава трехэтажного здания недействующей больницы в Низаминском районе Баку, где проживали вынужденные переселенцы, сгорела домашняя утварь в коридоре на площади в 10 кв. метров. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на МЧС.
Во время пожара были спасены два человека, включая малолетнего ребенка, десять жильцов эвакуированы.
По информации, поступившей в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС, в результате пожара пострадали два человека, одному из которых была оказана помощь на месте, второму - в больнице.
Остальная часть здания была защищена от огня. Пожар потушен.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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