В рамках работ по улучшению движения транспорта в Баку, которыми будут охвачены 74 перекрестка, на пересечении проспекта Бюльбюля и улицы М.Физули на дорожное полотно будет наноситься желтая "вафельная" разметка.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство, с этой целью сегодня с 23:00 до 06:00 завтрашнего утра движение на упомянутом перекрестке будет полностью перекрыто.

Напомним, что в целях улучшения ситуации с транспортным движением на первом этапе соответствующие работы будут осуществлены на пересечениях улиц М. Физули, Ш. Бадалбейли, М.Алиева, Р. Бейбутова, С. Вургуна, Д. Алиевой, С. Рагимова, проспекта Бюльбюля.

Работы предусматривают установку новых и обновление старых дорожных знаков. Также будут изучены места для парковок, усовершенствованы направления движения.

По предварительным расчетам, эти работы значительно улучшат ситуацию с движением транспорта на центральных улицах и проспектах Баку, возрастет пропускная способность дорог, будет обеспечена интенсивность движения, что очень важно с точки зрения предотвращения образования пробок.